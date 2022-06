Sort plet på Kinas historie skal også viskes ud i Hongkong

Politiet i Hongkong advarer folk mod at samles til den årlige mindeceremoni lørdag på årsdagen for massakren på Den Himmelske Freds Plads, da det vil være brud på den omstridte sikkerhedslov

Den 4. juni er en helt særlig dag for mange hongkongere. Det er den dag, man i tre årtier har kunnet samles i Victoria Park i hjertet af storbyen og med tændte stearinlys i hænderne kunnet mindes ofrene for massakren i Beijing i 1989. Dengang havde tusindvis af studenter og arbejdere samlet sig på Den Himmelske Freds Plads i hovedstaden for at protestere mod styret, som svarede igen ved at sætte militæret ind mod demonstranterne. Hvor mange, der mistede livet eller blev lemlæstet, er der aldrig kommet officielle tal på.

Men den brutale fremfærd mod fredelige demonstranter har lige siden været en sort plet på Kinas historie – en plet, som det kommunistiske styre har gjort alt for at udradere. I Hongkong var det anderledes, fordi den tidligere britiske kronkoloni efter at være blevet en del af Kina i 1997 blev sikret særlige rettigheder – herunder friheden til at samles og til at ytre sig.