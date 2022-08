Sovjetunionens sidste leder Mikhail Gorbatjov er død

Gorbatjov var Sovjetunionens sidste leder og fik i 1990 Nobels fredspris for sin indsats for nedrustning.

Den tidligere sovjetiske leder Mikhail Gorbatjov er død i en alder af 91 år.

Det oplyser flere russiske medier, herunder nyhedsbureauerne Tass og Interfax.

Gorbatjov var den sidste leder af det, der var kendt som kommunistblokken.

Mikhail Gorbatjov fik magten i Sovjetunionen i 1985.

Han forhandlede nedrustningsaftaler med USA's daværende præsident, Ronald Reagan. Det bidrog sammen med Sovjetunionens ringe økonomi til afslutningen på den kolde krig.

Vesten anså Gorbatjov for at være en helt for 30 år siden. Hans mere karismatiske natur stod i kontrast til tidligere, mere distancerede sovjetiske ledere, skriver CNN.

Mange i hans hjemland så anderledes på, at han gik med til at opløse Sovjetunionen og opgive kontrollen med de østeuropæiske lande.

Han indgik en nedrustningsaftale med USA i 1987 og trak den sovjetiske hær ud af Afghanistan i 1989.

Samtidig nægtede han at anvende våbenmagt over for de befolkningsgrupper i Østeuropa, der gjorde oprør mod deres kommunistiske regeringer.

I 1990 fik han Nobels fredspris for sin indsats for nedrustningen.

Hans politik om mere frihed og åbenhed for borgerne i Sovjetunionen tillod sovjetborgerne at kritisere regeringen.

Det førte dog også til opblomstring af mere nationalistiske tanker i for eksempel de baltiske lande, der begyndte at presse på for selvstændighed, skriver Reuters.

Mange indbyggere i det tidligere Sovjetunionen tilgav ham aldrig for den turbulens, som hans reformer medførte. Mange mente, at ændringerne i levestandarden var for høj en pris at betale for demokrati.

I de seneste år har Gorbatjov blandet sig i den offentlige debat flere gange. Blandt andet har han kritiseret den tidligere præsident i USA Donald Trump for at trække sig fra nedrustningsaftaler.

I 2019 advarede han i et interview med den amerikanske tv-station CNN USA og Rusland om såkaldt "varm krig".

Gorbatjov blev født i den russiske by Privolnoy og har en datter. Han studerede blandt andet på det statslige Lomonosov-universitet i Moskva.

/ritzau/