SpaceX-besætning når sikkert frem til international rumstation

Fire besætningsmedlemmer om bord i en rumkapsel fra Elon Musks rumfartsfirma, SpaceX, har torsdag aften dansk tid sikkert koblet sig til Den Internationale Rumstation (ISS).

Her skal de nu påbegynde en fem måneder lang videnskabelig mission.

Besætningen om bord i "Dragon"-rumkapslen består af to amerikanske astronauter fra USA's rumfartsadministration, Nasa, en japansk astronaut og en russisk kosmonaut.

Der er tale om Nicole Aunapu Mann og Josh Cassada fra USA, den japanske veteran Koichi Wakata, der tidligere har været med på fire rumflyvninger, samt den 38-årige kosmonaut Anna Kikina, som er den første russer om bord på et amerikansk rumfartøj i 20 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Inddragelsen af Kikina er et tegn på et fortsat rumsamarbejde mellem USA og Rusland trods voksende spændinger mellem de to lande som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Anna Kikina sluttede sig til SpaceX-flyvingen som del af en aftale, der blev underskrevet i juli mellem Nasa og den russiske rumfartsadministration, Roscosmos.

Aftalen tillader astronauter og kosmonauter fra de to lande at fortsætte med at flyve om bord på hinandens rumfartøjer til og fra ISS.

I spidsen for besætningen står den 45-årige Nicole Aunapu Mann. Hun er den første kvinde fra USA's oprindelige befolkning, Nasa har sendt i rummet.

Mann er oberst fra det amerikanske marinekorps og jagerpilot. Hun er også blandt en gruppe på i alt 18 astronauter, som er udvalgt til Nasas kommende Artemis-missioner, der efter planen skal sende mennesker til Månen igen senere i dette årti.

/ritzau/Reuters