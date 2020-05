Så er SpaceX på vej til rumstationen med to astronauter

Anden gang var lykkens gang for SpaceX-raketten med to astronauter. Vejret artede sig. Næste stop ISS.

Den amerikanske SpaceX-rumraket med en kapsel med to astronauter er blevet opsendt.

Det skete lørdag klokken 21.22 dansk tid fra Kennedy Space Center i Florida, da SpaceX i andet forsøg kom afsted.

Første forsøg i onsdags blev afblæst på grund af dårligt vejr.

De to amerikanske astronauter er Robert Behnken på 49 og den 53-årige Douglas Hurley.

SpaceX er et privat firma, grundlagt i 2002 af rigmanden Elon Musk.

Det er ham med Teslabilerne, og han har en drøm om at få mennesker til Mars.

I første omgang er det dog Den Internationale Rumstation (ISS), der er målet for SpaceX-fartøjet, som består af raketten Falcon 9 og rumkapslen Crew Dragon.

Det er den første bemandede rumrejse fra amerikansk jord siden 2011.

De sidste ni år har Nasa - den amerikanske rumadministration - købt plads på russiske Soyuz-raketter, hver gang amerikanske astronauter skulle til ISS.

Denne gang har Nasa købt sig plads hos et privat firma.

SpaceX-missionen regnes for den sidste testflyvning, inden Nasa giver endeligt grønt lys til, at SpaceX regelmæssigt kan bringe Nasa-astronauter ud i rummet.

SpaceX er konstrueret sådan, at Falcon 9-raketten løfter fartøjet i to og et halvt minut. Herefter kobles den nederste del fra og lander selv på en platform i havet.

Den øvre del af raketten skubber fartøjet ud i kredsløb og falder derefter fra og brænder op i atmosfæren.

Kapslen fortsætter til Den Internationale Rumstation (ISS), hvor astronauterne skal være i mellem en og fire måneder.

Det ventes, at kapslens rejse til ISS, der befinder sig 420 kilometer over Jordens overflade, varer 19 timer.

Når de skal hjem igen, foregår det i kapslen.

Det er første gang siden perioden med rumfærgerne, at USA igen sender astronauter op fra amerikansk jord.

Den seneste opsendelse i 2011 var med rumfærgen "Atlantis", der repræsenterede en helt anden generation af rumfarten og en anden teknik.

Ifølge BBC er en af forskellene blandt andet, at SpaceX har touch-teknologi, mens rumfærgerne havde knapper og kontakter.

/ritzau/