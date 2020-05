SpaceX-rumkapslen er koblet til rumstationen ISS

Rumkapslen Crew Dragon med to astronauter om bord er nu nået op til ISS og er koblet sammen med rumstationen.

Rumkapslen, der lørdag blev opsendt af det amerikanske firma SpaceX fra Florida, er nået frem til Den Internationale Rumstation (ISS) og er nu tilkoblet stationen.

Det viser en direkte tv-transmission på CNN.

Det er sket klokken 16.16 dansk tid.

Om bord i Crew Dragon-kapslen er de to amerikanske astronauter Robert Behnken på 49 og den 53-årige Douglas Hurley.

SpaceX-raketten blev opsendt fra Kennedy Space Center i den amerikanske delstat Florida lørdag klokken 21.22 dansk tid.

Sammenkoblingen gik planmæssigt, så indtil nu ser det ud til, at missionen, der har karakter af en testflyvning, er en succes.

Den fandt sted 420 kilometer over Jordens overflade på et tidspunkt, da ISS og kapslen befandt sig i grænseområdet over Mongoliet og Kina.

Det er Elon Musk, manden bag Tesla-bilerne, der står bag SpaceX.

Det er første gang, at et privat firma står for opsendelsen af astronauter.

Nasa, den amerikanske rumadministration, har samarbejdet med SpaceX.

De to astronauter skal teste rumkapslen under missionen.

Falder det hele godt ud, kan Nasa give SpaceX sit grønne stempel, sådan at firmaet kan blive indsat som formel transportør af astronauter til ISS.

Det er første gang siden 2011, at astronauter, der er opsendt fra amerikansk jord, er i rummet.

Dengang var det rumfærgen "Atlantis", der blev opsendt.

Efter denne tur blev programmet med rumfærgerne skrottet, og rumfærgerne er nu udstillet på museer.

Der har været astronauter på ISS efter 2011, men de er fløjet op til rumstationen med russiske rumfartøjer fra rumbasen i Kasakhstan, en tidligere sovjetrepublik.

Det er meningen, at Behnken og Hurley skal tilbage til Jorden med kapslen, når tiden kommer.

Hvornår det sker, er ikke klart endnu.

Ifølge Nasa kan der gå fra en til fire måneder.

Crew Dragon-kapslen kan ifølge det tyske nyhedsbureau dpa holde til at befinde sig i kredsløb i 210 dage.

Under opholdet på ISS skal astronauterne deltage i forsøg og fortsætte med at teste Elon Musk's rumteknologi.

