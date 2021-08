Spædbarn er genforenet med familie efter kaos i Kabul

Et spædbarn, der under kaotiske scener blev afleveret over en mur i Kabuls internationale lufthavn, er blevet behandlet og genforenet med familien.

Det oplyser John Kirby, talsmand ved USA's forsvarsministerium, Pentagon.

Et kort videoklip viser situationen, hvor en amerikansk soldat tager imod spædbarnet, der bliver afleveret fra en tætpakket menneskemængde.

Videoen har floreret vidt og bredt online, siden den blev uploadet torsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I forhold til den video, som I snakker om, så bad en af forældrene om, at marinesoldaterne tog sig af barnet, fordi det var sygt.

- Den marinesoldat, man kan se række sin arm ud, tog barnet til et norsk hospital, der ligger i lufthavnen. De behandlede barnet og returnerede det til barnets far, lyder det fra den amerikanske talsmand.

Barnets og familiens nærmere identitet kendes ikke, lyder det.

Der har været stor uro i lufthavnen i Kabul, siden den islamistiske talibanbevægelse søndag i sidste uge tog kontrol over hovedstaden.

Mange har været desperate for at komme ud af landet. Årsagen er en frygt for, hvilken fremtid der venter med den militante gruppe ved magten.

Talibanbevægelsens fremmarch er sket, i takt med at de amerikanske styrker og deres allierede - herunder Danmark - har trukket sig ud af landet.

I løbet af få dages intens offensiv indtog Taliban tidligere på måneden en stribe provinshovedstæder i Afghanistan.

Søndag kulminerede det, da gruppen erobrede Kabul og blandt andet rykkede ind i hovedstadens præsidentpalads.

USA og dets allierede rykkede oprindeligt ind i Afghanistan i 2001 i kølvandet på angrebene den 11. september i USA. Formålet var at bekæmpe al-Qaeda, der var anført af Osama bin Laden, og talibanbevægelsen.

Det førte dengang til, at Taliban mistede kontrollen over landet. Gruppen havde inden da siddet på magten fra 1996 til 2001.

/ritzau/AFP