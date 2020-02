Spædbarn smittet med coronavirus i Kina

Kinesiske læger advarer om, at gravide kan overføre coronavirus til børn.

Gravide kvinder, der er smittet med coronavirus, kan meget vel give smitten videre til deres ufødte børn.

Det siger læger ved et børnehospital i den kinesiske millionby Wuhan onsdag ifølge den kinesiske tv-station CCTV.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Advarslen kommer, efter at en kvinde, der var smittet med coronavirus, fødte et barn 2. februar.

30 timer efter fødslen foretog lægerne en test af barnet, der viste sig at være smittet med coronavirusset.

Barnet var i stabil tilstand og havde ikke feber efter fødslen. Barnet viste dog tegn på vejrtrækningsproblemer, oplyser læger på hospitalet.

Røntgen-undersøgelser viste senere, at barnet havde en infektion omkring lungerne.

- Dette minder os om, at vi skal være opmærksomme på, at en overførsel fra mor til barn kan være en smittevej, siger Zeng Lingkong, overlæge på Wuhan børnehospitals neonatale afdeling.

Kinas officielle nyhedsbureau, Xinhua, skrev mandag, at et barn, der i sidste uge blev født af en kvinde med coronavirus, var testet negativ for virusset.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Wuhan menes at være epicentret for udbruddet af coronavirus, der foreløbig har kostet knap 500 mennesker livet - fortrinsvis i Kina.

Langt de fleste af de knap 500 mennesker, der foreløbig har mistet livet på grund af virusset, har været ældre og svage.

Ifølge de kinesiske sundhedsmyndigheder har 80 procent af de døde i Kina været 60 år eller derover.

Ifølge WHO findes der endnu ikke en effektiv behandling mod sygdommen.

/ritzau/