Spændinger eskalerer ved Kinas og Indiens grænse

Kinas omfattende "Belt and Road-initiativ" - "den nye silkevej" - har forværret forholdet til Indien.

Indien og Kina beskyldte mandag hinanden for nye militære provokationer ved deres grænse i Himalaya, hvor 20 indiske soldater blev dræbt i juni.

Selv om repræsentanter for de to store lande mødtes til forhandlinger om at mindske spændingerne i området, er der fare for nye væbnede sammenstød.

Kinas militær siger, at indiske soldater mandag krydsede grænsen og gik ind i Kina nær søen Pangong Tso, som ligger i 4200 meters højde.

- Det var en åben provokation, som har skabt en spændt situation ved grænsen. Det kinesiske militær er ved at gøre modforanstaltninger, hedder det i en erklæring fra Kinas Befrielseshær.

Det kinesiske militær beskylder Indien for "grove krænkelser af Kinas territoriale suverænitet".

Striden ved de to landes grænse i Himalaya er blevet udløst ved, at Indien bygger veje og landingsbaner til fly i området.

Det sker i en intens konkurrence med Kinas omfattende "Belt and Road-initiativ" - "den nye silkevej". Det er en langsigtet plan om blandt andet at genoprette handelsvejen mellem Kina og Europa via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur.

Projektet er stødt på kritik mange steder, blandt andet fra Frankrig og Tyskland.

Forholdet mellem Kina og Indien har traditionelt været fjendtligt, men uroen har taget til den seneste måned.

Satellitbilleder fra Himalaya-bjergene har tidligere antydet, at Kina har bygget nye baser i forbindelse med grænsekonflikten.

Ifølge AFP blev konflikten forværret i august sidste år.

Her lagde Indiens præsident, Narendra Modi, en ny linje for Indiens nordligste egne.

/ritzau/AFP