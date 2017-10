Spanien kalder Cataloniens svar utilstrækkeligt

Regering giver Cataloniens leder frist til torsdag til at svare på spørgsmål om regionens uafhængighed.

Cataloniens svar på spørgsmålet om uafhængighed skaber ikke tilstrækkelig klarhed. Derfor giver regeringen i Madrid Cataloniens ledere frist til torsdag til at svare på, om regionen har erklæret sig uafhængig.

Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, havde krævet senest mandag klokken 10.00 at få uddybet, hvorvidt regionen har erklæret sig uafhængig.

Den spanske vicepremierminister, Soraya Saenz de Santamaria, siger mandag formiddag i en officiel reaktion, at "Cataloniens leder har ikke svaret på spørgsmålet".

- Catalonien må nu svare på det stillede spørgsmål senest torsdag, siger han.

Vicepremierministeren understreger, at regeringens reaktioner på udviklingen i Catalonien har bred opbakning i landets parlament.

Han siger, at Puigedemonts udspil om at føre forhandlinger ikke er troværdigt, og han tilføjer, at enhver dialog må finde sted inden for lovens og forfatningens rammer.

Puigdemont lægger i brevet op til dialog over de kommende to måneder og foreslår Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, at de mødes så hurtigt som muligt for at drøfte situationen i Catalonien.

- Vores tilbud om en dialog er alvorligt ment på trods af alt, hvad der er sket, skriver Puigdemont i brevet.

Tidsfristen fra regeringen blev fastsat i kølvandet på en catalansk afstemning om løsrivelse fra Spanien for godt to uger siden.

Ifølge de regionale myndigheder var 90 procent af de afgivne stemmer et "ja" til at løsrive sig.

Blot 43 procent af indbyggerne deltog dog i afstemningen. Spanien havde på forhånd erklæret afstemningen forfatningsstridig.

/ritzau/Reuters