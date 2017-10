Spanien kalder Cataloniens svar utilstrækkeligt

Regering giver Cataloniens leder frist til torsdag til at svare på spørgsmål om regionens uafhængighed.

Cataloniens svar på spørgsmålet om uafhængighed skaber ikke tilstrækkelig klarhed. Det siger Spaniens udenrigsminister, Alfonso Dastis.

Samtidig siger den spanske justitsminister, Rafael Catala, til nyhedsbureauet Efe, at Cataloniens leder, Carles Puigdemont, ikke har levet op til kravet om at tydeliggøre, hvorvidt regionen har erklæret sig uafhængig.

Den spanske vicepremierminister, Soraya Saenz de Santamaria, siger i en officiel reaktion på svaret fra Catalonien mandag formiddag, at "Cataloniens leder har ikke svaret på spørgsmålet", som regeringen stillede ham.

Vicepremierministeren understreger, at regeringens reaktioner på udviklingen i Catalonien har bred opbakning i landets parlament.

Han tilføjer, at enhver dialog må finde sted inden for lovens og forfatningens rammer. Han siger, at Catalonien nu må svare på det stillede spørgsmål senest torsdag.

Puigdemont giver mandag i et brev til Spaniens premierminister ikke noget klart svar på spørgsmålet om, hvorvidt hans region har erklæret sig selvstændig eller ej. Men han foreslår en dialog over de kommende to måneder.

Han foreslår Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, at de mødes så hurtigt som muligt for at drøfte situationen i Catalonien.

/ritzau/Reuters