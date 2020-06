Spanien lader britiske turister rejse ind fra søndag

Spanien ophæver nødtilstand og lader feriegæster rejse ind. Men pas på ny coronabølge, advarer Sanchez.

Spanien vil lade britiske turister rejse ind i landet fra søndag uden krav om, at briterne skal i to ugers karantæne.

Dermed er den spanske turistindustri igen åben for en af sine største kundegrupper.

- Vi vil lade britiske besøgende komme ind i Spanien ligesom resten af landene i EU eller Schengen-området fra 21. juni - frit og uden behov for karantæne, siger den spanske udenrigsminister, Arancha Gonzalez Laya, til den britiske tv-station BBC.

Om briterne nu vil rejse til Spanien i stor stil er et andet spørgsmål. Når de vender hjem fra en udlandsrejse, skal de nemlig to uger i karantæne ifølge de britiske regler.

Omkring 400.000 briter ejer en feriebolig eller anden form for ejendom i Spanien. Briter udgør omkring en femtedel af de omkring 80 millioner turister, der besøger Spanien årligt.

Spanien, som er et af de lande i Europa, der har været hårdest ramt af coronaudbruddet, lukkede landet ned i midten af marts for at stoppe smitten i at sprede sig.

Lørdag aften ved midnat udløber den nødtilstand, der har været i kraft i Spanien siden da.

Men den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, minder om, at man fortsat skal være forsigtig.

- Virusset kan vende tilbage og vi risikerer en anden bølge af smitte, siger han i en tv-tale.

- Vi skal alle følge reglerne om sundhed og hygiejne tæt, siger han.

I Spanien har virusudbruddet kostet lidt over 28.000 mennesker livet.

Den daglige opgørelse fra Storbritannien viser, at landets sundhedsmyndigheder har registreret 128 dødsfald relateret til coronavirus i det seneste døgn.

Storbritannien er det land i Europa, der har flest døde med coronasmitte. I alt har det britiske sundhedsministerium bekræftet næsten 43.000 coronadødsfald. Eksperter mener imidlertid, at tallet reelt er over 50.000.

