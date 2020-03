Spanien lukker alle hoteller midlertidigt

Påbud om lukning af hoteller i Spanien træder i kraft med det samme og syv dage frem. Kun enkelte undtagelser.

Spanien har udstedt et påbud til alle hoteller i landet om at holde lukket.

Tiltaget fremgår af en meddelelse fra de spanske myndigheder torsdag.

I meddelelsen står der, at der lukkes ned for "alle hoteller og lignende indkvarteringsmuligheder, overnatningssteder for turister og anden kortvarig overnatning på landets territorie".

Spanien er det land i verden, der er fjerdehårdest ramt af coronavirus.

Mindst 767 dødsfald kan relateres til coronavirus i landet, og der er 17.147 bekræftede smittetilfælde.

I weekenden erklærede Spanien krisetilstand i landet.

Spanien er den andenstørste turistdestination i verden. Lukningen gælder med det samme og i foreløbigt syv dage.

Mere langvarig indkvartering kan forblive åben, hvis stederne kan påvise, at de har plads og mulighed for, at beboere kan overholde den mere eller mindre totale karantæne, som gælder for borgere i landet.

/ritzau/AFP