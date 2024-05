Spanien: Østjerusalem skal være Palæstinas hovedstad

Spanien vil anerkende en palæstinensisk stat, der omfatter Gazastriben og Vestbredden. Den skal ledes af en national regering med sæde i hovedstaden Østjerusalem.

Det meddeler premierminister Pedro Sánchez tirsdag formiddag i en tale på nationalt tv.

Den officielle anerkendelse fra spansk side vil ske senere torsdag.

Her vil Norge og Irland følge trop med en anerkendelse af et uafhængigt Palæstina.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tre lande meddelte allerede i sidste uge, at de ville gå den vej.

Sánchez siger, at han ikke vil gå med til, at der pilles ved de grænser for et palæstinensisk område, der blev fastlagt efter Seksdageskrigen i 1967. Medmindre alle parter erklærer sig enige.

/ritzau/