Spanien passerer milepæl i kampen mod coronavirus

For første gang i to måneder er antallet af døde i Spanien med Covid-19 under 100 i døgnet.

Spanien kan søndag melde om 87 døde med coronavirus inden for det seneste døgn. Det er det laveste antal i to måneder.

Det fremgår af tallene fra det spanske sundhedsministerium, skriver Reuters.

Døgnet forinden blev 102 meldt død med coronasygdommen Covid-19.

Da krisen var på sit højeste i starten af april, døde der dagligt over 900 mennesker rundt om i Spanien.

Søndagens tal bringer det samlede antal døde under coronakrisen op på 27.650.

/ritzau/