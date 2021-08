Spanien sætter mulig ny varmerekord med over 47 grader

Spanien har lørdag sat en mulig ny varmerekord med 47,2 grader. Hvis målingen bliver bekræftet, vil den overgå landets tidligere rekord på 46,9 grader.

Det oplyser det statslige meteorologiske institut i Spanien ifølge nyhedsbureauet AP.

De 47,2 grader blev målt klokken 17.10 i Montoro i den sydlige provins Cordoba. Den nuværende rekord blev sat i nærheden i juli 2017.

- Den hedebølge, vi oplever nu, er meget ekstrem. Mange mennesker siger, at det er normalt, fordi det er sommer. Men det er det ikke, siger Dominic Royé, klimaforsker ved universitetet i Santiago de Compostela, til AP.

I andre lande omkring Middelhavet har sommeren indtil videre også budt på hedebølger med meget høje temperaturer.

Onsdag blev der målt 48,8 grader på den italienske ø Sicilien. Hvis den måling bliver godkendt, er det europæisk rekord. Den nuværende stammer fra Athen i 1977 og lyder på 48,0 grader.

Myndigheder i Italien udsendte lørdag varsler for 16 byer om så høje temperaturer, at borgerne af hensyn til deres helbred bør tage sig i agt. I Rom, Firenze og Bologna var der op til 37 grader.

Samtidig advarede myndigheder i Portugal om, at der i 14 ud af landets 18 regioner er forhøjet risiko for naturbrande på grund af temperaturer over 40 grader.

Ny varmerekord er der dog ikke umiddelbart udsigt til i Portugal, hvor der i Alentejo, en region inde i landet, i 2003 blev målt 47,3 grader.

Den amerikanske vejrmyndighed Noaa meddelte fredag, at juli i år er den varmeste måned, der er registreret i de 142 år, Noaa har lavet målinger.

I gennemsnit lå temperaturen på 15,77 grader på verdensplan, 0,01 grad højere end den hidtidige månedsrekord fra juli sidste år.

Udmeldingen fra Noaa kom, få dage efter at FN udsendte en klimarapport, hvor konklusionen var, at mange klimaforandringer er menneskeskabte - heriblandt temperaturstigninger.

/ritzau/