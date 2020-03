Spanien slår trist rekord med over 800 døde på et døgn

En voldsom udvikling i antallet af coronadødsfald fortsætter i Spanien, der lørdag melder om rekordmange døde.

Det omfattende coronavirusudbrud fortsætter med at have voldsomme konsekvenser i Spanien.

Lørdag fortæller landets sundhedsministerium således, at 832 personer det seneste døgn er bekræftet omkommet som følge af coronasmitte.

Det er det højeste daglige antal døde i Spanien under udbruddet.

Fredag lød dagens antal coronadødsfald på 769. Det var på det tidspunkt rekord for flest bekræftede dødsfald på et døgn i Spanien.

I alt har Spanien nu registreret 5690 coronadødsfald. Antallet af bekræftede smittetilfælde er på 72.248. Det er ikke langt fra det samlede antal smittede i Kina, der lyder på omkring 82.000.

Spanien er sammen med Italien netop nu ekstremt hårdt ramt af coronavirusset. Det er de to lande i verden, der her bekræftet flest dødsfald som følge af smitte. I Italien er over 9000 smittede personer døde.

Italien registrerede fredag sit største daglige antal coronadødsfald. 919 personer blev her af myndighederne bekræftet smittet.

Spanien indførte 14. marts en nedlukning af store dele af samfundet. Landets parlament valgte torsdag at forlænge nedlukningen frem til 11. april.

Spaniens premierminister, den 48-årige socialdemokrat Pedro Sanchez, har sagt, at landet står over for sin værste krise siden borgerkrigen i 1930'erne.

- Kun de ældste, der kender til en borgerkrigs trængsler og eftervirkning, kan huske en kollektiv krise, der var værre end den nuværende.

- Spaniens øvrige generationer har som fællesskab aldrig stået over for noget, der er lige så hårdt som det her, lød det fra premierministeren, da han tidligere på måneden annoncerede den spanske nedlukning.

Coronavirusset brød oprindeligt ud i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af december sidste år.

Siden da har det spredt sig hastigt til lande over hele kloden.

/ritzau/Reuters