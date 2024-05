Spanien vedtager omstridt lov om amnesti til separatister

Spaniens parlament vedtager en omdiskuteret lov, der giver amnesti til separatister fra Catalonien.

Loven baner vej for, at separatisternes tidligere leder Carles Puigdemont kan vende hjem efter sit selvvalgte eksil ifølge AFP.

Loven er vedtaget med 177 stemmer mod 172.

Det er en lov, der ventes at blive bekæmpet intenst af Det konservative PP og det yderste højre og sætte lange spor i spansk politik.

Artiklen fortsætter under annoncen

Domstolene vil nu have to måneder til at implementere loven.

Den indebærer, at de retssager og retsdokumenter, der ligger om hundredvis af catalanske embedsmænd og aktivister siden catalanske oprørsforsøg siden 2011, annulleres.

Spaniens socialistiske premierminister fremlagde lovforslaget sidste år, og det ventes at blive definerende for hans tid som regeringschef.

/ritzau/Reuters