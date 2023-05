Spaniens premierminister udskriver valg i utide

Spaniens premierminister, Pedro Sanchéz, siger, han har besluttet at opløse parlamentet og udskrive valg i utide til afholdelse 23. juli.

Han har truffet beslutningen, efter hans socialistparti tabte søndagens lokal- og regionalvalg i Spanien stort.

I en tale på tv siger Sanchez, at han har informeret kong Felipe om sin beslutning om at opløse parlamentet og udskrive valg.

- Jeg tog beslutningen, da jeg så på resultaterne fra gårsdagens valg, siger han.

Det var både Socialistpartiet (PSOE) og det andet regeringsparti, det venstreorienterede Podemos, der gik tilbage.

Vindere blev det konservative PP og det højreradikale Vox.

- Selvom gårsdagens valg havde et lokalt og regionalt sigte, sender det et budskab, der går udover det. Det er derfor, at jeg som premierminister og PSOE's generalsekretær påtager mig et personligt ansvar for resultatet, siger Sanchez.

Parlamentsvalget var ellers berammet til at finde sted 10. december.

Ved de mange kommunalvalg har (PP) høstet det største antal stemmer.

Partiet har ligelede formået at fordrive socialisterne fra flere regioner, særligt i den østlige region Valencia.

Pedro Sánchez har stået over for adskillige udfordringer, siden han indtog premierministerposten i 2018.

Det gælder blandt andet den stigende inflation og faldende købekraft, ligesom at mange vælgere er trætte af hans venstrefløjsregering.

Der har også været en række opslidende opgør i regeringen mellem Socialistpartiet og Podemos.

Spanien har dog i sammenligning med det øvrige Europa en forholdsvis god økonomi.

Sanchez må konstatere, at de fleste meningsmålinger vil fratage ham det flertal, han regerer på i dag.

For PP ligner det vejen til et regeringsskifte.

- Vi har vundet en klar sejr, og Spanien har taget det første skridt mod en ny politisk æra, lød det fra PP's leder, Alberto Nunez Feijoo, søndag aften.

Men det er en hovedpine for partiet, at det i mange kommuner og regioner vil være nødt til at samarbejde med Vox, der ifølge kritikerne er et racistisk parti med fascistiske træk.

