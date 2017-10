Spaniens regering vil afholde valg i Catalonien i januar

Spaniens regering og den socialistiske opposition er enige om at holde valg i Catalonien i januar.

Spaniens regering er nået til enighed med den socialistiske opposition om at holde valg i Catalonien i januar i forbindelse med den såkaldte artikel 155, der gør det muligt at opløse Cataloniens selvstyre.

Det siger en talskvinde for socialistpartiet.

- Regeringen og Socialistpartiet vil holde et regionalt valg i januar i Catalonien som led i ekstraordinære foranstaltninger, som midlertidig vil medføre direkte styre i regionen, siger den socialistiske politiker Carmen Calvo i et interviews, som blev sendte på det nationale tv.

Premierminister Mariano Rajoy har lørdag indkaldt til et regeringsmøde for at få iværksat en proces, som vil suspendere Cataloniens selvstyre.

Selv om Catalonien er dybt splittet i spørgsmålet om løsrivelse, så fastholder separatisterne, at en forbudt folkeafstemning, der fandt sted 1. oktober i regionen, er gyldig.

90 procent stemte for løsrivelse. Dog var det kun 43 procent af vælgerne, som stemte. En stor del af dem, der ikke stemte, var imod afstemningen og imod løsrivelse.

Cataloniens leder, Carles Puigdemont, leder en separatistisk koalition, som er præget af mange interne spændinger.

