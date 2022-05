Spaniens regering vil give betalt fri ved menstruationssmerter

Tirsdag godkendte den spanske regering et forslag, der giver betalte sygedage til personer, der lider af alvorlige menstruationssmerter.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Lovforslaget skal stadig behandles af det spanske parlament, før det kan blive til virkelighed.

Spanien er det første europæiske land til at sende et lovforslag om betalte sygedage ved menstruation til afstemning i parlamentet.

Det er endnu uklart, om den spanske mindretalsregering med premierminister Pedro Sanchéz i spidsen har skaffet et flertal i parlamentet for forslaget.

Det ventes, at der går måneder, før der skal stemmes om forslaget i parlamentet.

Forslaget giver personer, der oplever menstruationssmerter så mange dage fri, som de har brug for. Det er staten - og ikke virksomhederne - der betaler for sygedagene.

En læge skal verificere, at man er uarbejdsdygtig på grund af menstruationssmerterne, før at det er gyldigt som betalte sygedage.

Irene Montero, der er ligestillingsminister i Spanien, siger, at loven vil anerkende et sundhedsproblem, der indtil nu har været fejet under gulvtæppet.

- Menstruation vil ikke længere være et tabu, siger hun ved et pressemøde, efter at regeringen har godkendt forslaget.

Omkring en tredjedel af personer, der menstruerer, lider af stærke smerter ifølge en spansk sammenslutning af gynækologer og obstetrikere.

Forslaget har skabt uenighed blandt politikere og fagforeninger. Nogle mener, at det stigmatiserer kvinder og gør det mere attraktivt at ansætte mænd.

Forslaget om fri ved menstruationssmerter er del af en bredere reform på området for reproduktiv sundhed i Spanien.

Reformen indeholder blandt andet også en ændring af landets abortlovning, der vil afskaffe kravet om, at 16- og 17-årige ikke længere behøver at få lov af forældre for at få foretaget en abort.

Desuden vil regeringen gøre præventionsmidler og hygiejneprodukter gratis på ungdomsuddannelser og styrke seksualundervisningen.

/ritzau/