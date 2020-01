Spaniens Sanchez sikrer sig ny periode som premierminister

Pedro Sanchez har med snæver margin sikret sig støtte til at kunne fortsætte som premierminister i Spanien.

Spaniens fungerende premierminister, Pedro Sanchez, har tirsdag ved en afstemning i parlamentet sikret sig en ny periode på posten.

Den socialdemokratiske Sanchez fik støtte fra 167 parlamentsmedlemmer, mens 165 stemte imod. 18 parlamentsmedlemmer afholdt sig fra at stemme.

Sanchez blev søndag afvist ved en afstemning i parlamentet. Her opnåede han ikke de 176 påkrævede stemmer i det 350 medlemmer store parlament.

Den 47-årige premierminister havde dog en ny chance tirsdag.

Her havde han - ulig ved søndagens afstemning - blot brug for et simpelt flertal. Det vil sige flere ja-stemmer end nej-stemmer.

Sanchez havde på forhånd landet en aftale med det catalanske parti, ERC, der havde lovet at afholde sig fra at stemme.

ERC og socialdemokratiske PSOE er blevet enige om at indlede forhandlinger mellem Spaniens regering i Madrid og den catalanske regering i Barcelona.

