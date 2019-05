Spaniens tidligere konge trækker sig fra offentligheden

81-årige Juan Carlos vil fra på søndag ikke længere deltage i pligterne i det spanske kongehus, meddeler han.

Spaniens tidligere konge Juan Carlos trækker sig fra offentligheden.

Det meddeler den tidligere konge i et åbent brev til sin søn, kong Felipe VI. Brevet er offentliggjort på kongehusets hjemmeside.

Fra og med 2. juni vil Juan Carlos ikke længere være en del af kongehusets pligter. Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Jeg mener, at tiden er kommet til at skrive et nyt kapitel i mit liv og endeligt trække mig tilbage for offentligheden, skriver Juan Carlos.

Meldingen kommer, fem år efter at Juan Carlos abdicerede fra den spanske trone.

Den dengang 76-årige konge overraskede alle, da han meddelte sin afgang.

Indtil da var den spanske lovgivning ikke skruet sammen til at håndtere, at kongen abdicerer. Det kunne dog lade sig gøre, efter at det spanske senat med overvældende flertal vedtog en ny lov.

Loven banede vej for, at Juan Carlos' søn, Felipe, kunne overtage tronen.

/ritzau/