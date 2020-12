Spaniens underhus støtter lov om aktiv dødshjælp

Hvis senatet støtter loven, så bliver Spanien det sjette land i verden, der tillader at give aktiv dødshjælp.

Et stort flertal i underhuset i Spaniens kongres har stemt for et nyt lovudspil, som vil tillade aktiv dødshjælp.

Lovforslaget fik støtte fra 198 af underhusets medlemmer - deriblandt oppositionspartiet Ciudadanos og separatisterne i Det Catalanske Parti.

Hvis loven også vedtages af overhuset, senatet, i januar 2021, vil den straks være gældende for uhelbredeligt syge spanske borgere.

Ved afstemningen i Kongressens underhus, som fandt sted torsdag, stemte 138 parlamentarikere imod. Det var medlemmerne af det konservative PP og det stærkt højreorienterede parti Vox.

Hvis senatet støtter loven, så bliver Spanien det sjette land i verden, hvor det vil være tilladt at give aktiv dødshjælp.

De andre lande er Holland, Belgien, Luxembourg, Canada og New Zealand. Det skriver dagbladet El Pais.

Den spanske lov vil tillade aktiv dødshjælp eller eutanasi, udøvet af læger og af hensyn til voksne patienter, som er døende eller meget alvorligt syge.

Passiv eutanasi beskrives som et selvmord begået med assistance fra en anden. Aktiv eutanasi beskrives som en handling, hvor man med overlæg bringer et liv til ophør.

Processen omfatter forskellige stadier og involvering af flere læger og kommissioner. En patient må fire gange erklære, at de ønsker at afslutte livet.

Hvis patienten ikke længere er tilstrækkeligt mentalt i stand til at træffe en beslutning om døden, så vil tidligere nedskrevne erklæringer kunne spille ind ved beslutning om aktiv dødshjælp.

Læger og personer, som har plejet en patient, har også ret til at undslå sig deltagelse i eutanasi.

/ritzau/dpa