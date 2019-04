Spaniens valgtrætte vælgere skal søndag til stemmeurnerne

For tredje gang på fire år skal spanierne stemme til et parlamentsvalg. Premierministeren står til at vinde.

Søndag går spanierne til stemmeurnerne for at afgøre det, der ser ud til at blive et af landets tætteste valg i årtier.

Landets 47-årige socialistiske premierminister, Pedro Sanchez, står ifølge de foreløbige prognoser til at vinde, men uden at få den majoritet af stemmerne, som er nødvendig for at kunne danne en regering.

Det skriver nyhedsbureauet AFP forud for stemmeafgivelsen.

I så fald vil det betyde langvarige koalitionsforhandlinger. Spanien er ikke vant til sådanne koalitionsforhandlinger, så partierne har ikke på forhånd lavet aftaler med hinanden.

Dermed tyder det på, at de fem ledende kandidater alle får mulighed for at spille en rolle i landets fremtidige regering, skriver Reuters.

Det er tredje gang inden for fire år, at spanierne skal stemme til et parlamentsvalg.

Sprogbruget i valgkampen har ikke været for børn og sarte sjæle at lægge ører til, når de spanske politikere har bejlet til vælgerne.

Der er brugt gloser, som forældre skælder deres børn ud for at bruge, men politikerne har blæst dem ud i radio og tv, på sociale medier, på vælgermøder.

Det er ord som "forræder, "fascist" og meget andet.

Valget blev udskrevet i februar, da Pedro Sanchez' mindretalsregering ikke kunne få finansloven igennem.

Kort efter udskrivelsen holdt Pablo Casado en tale, der vakte en del opsigt. Han er leder af det konservative parti PP, der længe har domineret spansk politik sammen med socialistpartiet.

Det er et af de to partier, der tidligere har fået flest stemmer, men nu er begge partier afhængige af mindre partier for at få magten.

Casado slyngede ikke færre end 20 fornærmelser i hovedet på den afgående premierminister, som han blandt andet kaldte en syg løgnhals og egoistisk, skriver AFP.

Samtidig har socialisterne advaret om, at det bliver en tilbagevenden til "Spanien i sort og hvidt", hvis højrefløjen vinder magten.

Højrefløjen vil få støtte af det yderliggående parti Vox, der står til at komme i parlamentet for første gang, og det parti "er klart frankistisk", en henvisning til diktaturet i Spanien under Franco fra 1939 til 1975.

/ritzau/