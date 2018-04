Spaniere protesterer over frikendelser for gruppevoldtægt

Spaniere protesterer over spansk lov, der siger, at der skal være vold til stede, før der er tale om voldtægt.

Fredag har tusindvis været på gaden i Spanien for at demonstrere mod en dom givet til fem mænd, der har været anklaget for at gruppe-voldtage en 18-årig kvinde.

Dommerne frikendte de fem unge mænd for voldtægt, fordi der ifølge dommerne ikke var "vold eller truende opførsel" bevist i sagen, som det ifølge spansk lov kræves, før der er tale om en voldtægt.

I stedet blev de fem idømt ni års fængsel for seksuelt overgreb. Og den afgørelse har vækket harme i Spanien, hvor folk har været på gaden i flere byer, fordi de finder dommen for mild, skriver BBC.

På billeder ses både mænd og kvinder demonstrere i gaderne med bannere, hvor der står skrevet "det er ikke et seksuelt overgreb, det er voldtægt".

Der har været protester i både Barcelona, Valencia, Madrid og Pamplona.

Sidstnævnte er byen, hvor episoden fandt sted tilbage i juli 2016. Samme uge som det traditionsrige tyreløb, der tiltrækker tusindvis af turister.

De fem mænd mellem 27 og 29 år har været anklaget for at have voldtaget kvinden, der dengang var 18 år, ved indgangen til en lejlighedsbygning.

Ifølge politirapporter opførte kvinden sig "passivt" under akten og hold sine øjne lukkede. Hun blev efterladt halvnøgen, og de fem mænd stjal hendes telefon.

Mændene filmede også episoden, og den ene delte en video af overgebet på besked-tjenesten WhatsApp og pralede med, hvad "slænget" havde gjort.

Anklagemyndigheden havde krævet, at mændene blev idømt 22 års fængsel.

Mens forsvarerne argumenterede for, at kvinden gik med til det seksuelle møde. Kun tyveriet af mobiltelefonen mente forsvarerne, at mændene kunne straffes for.

De fem skal betale en bøde på 50.000 euro til kvinden. Dommen er blevet anket.

De voldsomme protester i de spanske gader efter domsafsigelsen har fået den spanske regering til at give udtryk for, at den vil kigge på lovgivningen om voldtægt.

/ritzau/AFP