Spansk dødstal stiger efter lavt niveau i weekenden

Søndag blev der registreret laveste dødstal i en måned, men mandag peger pilen den forkerte vej i Spanien.

Mens spanske børn for første gang i 42 dage kan gå uden for og lege med deres kammerater, så har myndighederne mandag noteret et lille tilbageslag i kampen mod coronaepidemien.

Således er der det seneste døgn registreret 331 dødsfald blandt coronapatienter.

Det oplyser sundhedsmyndighederne ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er en lille stigning i forhold til de 288, der blev registreret det foregående døgn - et niveau, der var det laveste i over en måned i Spanien.

Spanien er et af de lande, der har været hårdest ramt under den globale pandemi.

I alt er der registreret 23.521 dødsfald blandt coronapatienter i Spanien. Det svarer til 50 dødsfald per 100.000 indbyggere, hvilket kun er overgået af Belgien og nogle enkelte småstater.

Krisen førte i marts til, at regeringen indførte en af Europas mest omfattende nedlukninger.

Nedlukningen omfatter blandt andet et udgangsforbud, der betyder, at det kun er lovligt at opholde sig udendørs, hvis det er strengt nødvendigt. Udgangsforbuddet gælder stadig for de fleste, men søndag blev forbuddet lempet for børn under 14 år.

De må nu igen gå uden for og lege i kortere perioder. Det skal dog ske under opsyn af en voksen.

Lørdag annoncerede premierminister Pedro Sanchez, at restriktionerne måske vil blive lempet yderligere fra 2. maj. Det vil dog være en forudsætning, at epidemien stadig udvikler sig i den rigtige retning, skriver nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/