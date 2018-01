Spansk domstol afviser Puigdemont som eksilpræsident

Spaniens forfatningsdomstol siger, at Puigdemont skal tages i ed i Spanien for at blive catalansk præsident.

Carles Puigdemont bliver nødt til at begive sig til sit hjemland, Spanien, hvis han vil genindtræde på posten som regional præsident i Catalonien.

Den spanske forfatningsdomstol har lørdag aften fastslået, at Puigdemont kun kan tages i ed som Cataloniens præsident, hvis han vender tilbage til Spanien og får en tilladelse til at blive præsident fra en domstol.

Det skriver Reuters.

Puigdemont har ellers tidligere erklæret, at han mener, at han godt kan arbejde som præsident fra sit eksil i Belgien og eksempelvis kommunikere med catalanerne via Skype på internettet.

Det er meningen, at der skal være en tillidsafstemning i det catalanske parlament om Puigdemont, der er den eneste præsidentkandidat, 30 januar.

Puigdemont forlod Spanien i slutningen af oktober, efter at han og hans separatistiske flertal i Cataloniens regionale parlament i Barcelona havde organiseret en forfatningsstridig folkeafstemning om løsrivelse fra det øvrige Spanien.

Afstemningen blev holdt 1. oktober. Kun omkring 43 procent af vælgerne deltog.

Spanien havde erklæret afstemningen for forfatningsstridig og forsøgte at hindre den med blandt andet store politistyrker.

Men der blev stemt mange steder, og omkring 90 procent af de afgivne stemmer sagde ja til selvstændighed, sagde Puigdemonts administration, der stod for optællingen af stemmerne.

Senere i oktober vedtog parlamentet en selvstændighedserklæring, men så ophævede den spanske regering og domstolene Cataloniens selvstyre, og Puigdemont og flere af hans ministre rejste til Belgien.

Andre ledende personer i den catalanske administration blev anholdt.

Spaniens regering udskrev et nyt valg i Catalonien, og det blev holdt i december. Separatisterne fik atter flertal, og Puigdemont blev også valgt.

Han har opholdt sig i Belgien siden slutningen af oktober.

Dog var han i sidste uge på en kort visit i København, hvor han deltog i et debatarrangement på Københavns Universitet og også mødtes med enkelte politikere i Folketinget.

