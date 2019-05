Spansk parlament suspenderer nyvalgte fængslede cataloniere

Tirsdag forlod fire cataloniere fængslet for at blive taget i ed til parlamentet. Fredag er de suspenderet.

Det spanske parlament har suspenderet fire catalanske politikere - heriblandt Cataloniens tidligere vicepræsident Oriol Junqueras.

Det oplyser parlamentets formand, Mertxell Batet, fredag.

De fire blev ved sidste måneds valg i Spanien valgt til parlamentet.

Det skete, mens de fortsat sidder fængslet og afventer retsforfølgelse i forbindelse med en løsrivelseskrise i den nordøstlige spanske region i 2017.

Spaniens Højesteret tillod tirsdag de fire politikere at forlade fængslet for en kort stund. Her blev de taget i ed til parlamentet.

Det er nu op til de fire suspenderede politikere at beslutte, om deres sæder i parlamentet skal stå tomme, eller om de vil lade andre politikere komme til.

Hvis de forbliver ubesatte, kan det vise sig at være en fordel for premierminister Pedro Sanchez, der i øjeblikket forsøger at sikre sig genvalg efter valget i slutningen af april. Det vurderer nyhedsbureauet Reuters.

I så fald vil antallet af parlamentsmedlemmer nemlig falde, og han vil måske kunne klare sig uden opbakning fra det catalanske løsrivelsesparti ERC.

Tilbage i 2017 afholdt Catalonien den 1. oktober en folkeafstemning om løsrivelse fra det øvrige Spanien. Afstemningen var erklæret forfatningsstridig af den spanske forfatningsdomstol.

Afstemningen udløste en af de værste politiske kriser i Spanien i mange år.

