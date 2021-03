Spansk politi anholder berygtet mafiaboss på grøntmarked

Den anholdte mafiaboss G.R., som har været på flugt i årevis, har hvidvask- og narkodom bag sig.

En topboss i Italiens mest magtfulde mafia, 'Ndrangheta, er blevet anholdt i Barcelona i Spanien.

Det oplyser spansk politi fredag.

Politiet har offentliggjort mafiabossens initialer, G.R.

Manden anses for at være en af de mest farlige personer, som har været på flugt fra loven i Italien.

Den 34-årige mand blev anholdt på Sant Gervasi-markedet i Barcelona efter at være blevet overvåget som del af en operation, der involverede et familiemedlem.

Han har været på flugt i "adskillige år" og er eftersøgt i Italien, hvor han er sigtet for narkohandel, hvidvask af penge og at tilhøre en mafia.

Guardia Civil - den ene af Spaniens to nationale politistyrker - oplyser, at den i første omgang blev opmærksom på mafiabossens tilstedeværelse efter et tip fra franske efterforskere. Herefter hjalp italiensk politi med at finde frem til G.R.

I november blev den mistænkte, der er registreret som bosiddende i Tyskland, dømt in absentia ved en italiensk domstol.

Han fik 20 års fængsel for at have spillet en nøglerolle i international narkohandel og hvidvask i Italien.

Mafiaorganisationen 'Ndrangheta har hjemme i Calabrien i det sydlige Italien. Den menes at bestå af hundredvis af familieklaner, som er løst organiseret, og som opererer globalt.

Organisationen har rødder tilbage til etableringen af Italien i 1861. Den blev berygtet for stadig mere omfattende kriminalitet i 1980'erne og 1990'erne, herunder bortførelser. I 2010 blev den af de italienske myndigheder betegnet som en mafia.

/ritzau/AFP