Spansk politi anholder ni catalanske separatister

Dokumenter og hardware er ifølge spansk avis beslaglagt i aktion mod gruppe, som skulle have planer om vold.

Ni catalonske separatister er blevet anholdt af politiet i Catalonien i de tidlige timer mandag. De er sigtet for at have planlagt voldelige aktioner, siger det spanske politi.

- En domstol havde givet ordre til anholdelserne, siger en talsmand for politiet uden at oplyse yderligere detaljer.

Avisen La Vanguardia skriver, at ni personer blev anholdt under politioperationen klokken 5 mandag morgen i forskellige byer i Catalonien - blandt andet i Sabadell og Parets del Valles.

- De ni anholdte er separatister, skriver La Vanguardia med henvisning til unavngivne kilder i politiet.

- Der blev beslaglagt dokumenter og computerhardware, skriver avisen videre.

Massebevægelsen for Cataloniens løsrivelse i det nordøstlige Spanien, som i 2017 kastede landet ud i en dyb politisk krise i 2017, har hidtil været en fredelig bevægelse.

600.000 catalonske separatister aktionerede tidligere på måneden i anledning af catalanernes nationaldag den 11. september.

Oprindeligt er dagen en hyldest til Barcelonas faldne i kampen mod den spanske kong Filip i 1714. Men siden 2012 er den årlige Diada-helligdag blevet brugt til at vise opbakning til en løsrivelse fra Spanien.

Catalonien, der har Barcelona som hovedby, afholdt den 1. oktober 2017 en omstridt folkeafstemning om løsrivelse fra det øvrige Spanien. Afstemningen var på forhånd erklæret forfatningsstridig af den spanske forfatningsdomstol.

Efter folkeafstemningen erklærede det daværende regionale styre under ledelse af Carles Puigdemont Catalonien for uafhængigt.

Det fik regeringen i Madrid til at gribe ind, afsætte det regionale styre og udskrive nyvalg til regionsstyret.

12 personer, som var med til at organisere folkeafstemningen, sidder fortsat i fængsel, hvilket har vakt vrede hos separatisterne. Carles Puigdemont er flygtet fra Spanien.

