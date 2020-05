Spansk politi: Anholdt IS-tilhænger planlagde angreb

Spaniens civilgarde har anholdt formodet tilhænger af Islamisk Stat, som havde planer om jihadist-angreb.

Spansk politi har anholdt en formodet tilhænger af Islamisk Stat, som menes at have planlagt et eller flere jihadist-angreb.

Anholdelsen af manden, som er marokkansk statsborger, er sket i Barcelona.

Civilgarden beskriver den anholdte som "stærkt radikaliseret". Han blev anholdt efter en fælles operation mellem sikkerhedsstyrker i Marokko og USA.

-Den mistænkte havde i sinde at gennemføre et terroranslag. Detaljer om det er ukendte, hedder det i en erklæring fra politiet i Spanien.

/ritzau/Reuters