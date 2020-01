Spansk politi befrier hundredvis af hunde fra kennel

Gruppe bag illegal kennel var blandt Europas største sælgere af chihuahuaer og pomeranianere.

Spansk politi har befriet hundredvis af små hunde fra en ulovlig kennel nær Madrid. Mange af hundene var stærkt mishandlede i kennelen, hvor der illegalt er tjent over 15 millioner kroner.

Nogle af hundene havde fået deres stemmebånd klippet over - formentlig så de ikke skulle gøre naboer opmærksomme på, hvad der foregik i kælderlokalerne i forstaden.

De fleste af de 270 hunde var chihuahuaer og pomeranianere. De var typisk lukket inde i bure med tre eller fire hvalpe. Politiet fandt også to døde hunde, som var indsvøbt i avispapir og lagt i en fryser.

Fem personer blev anholdt ved politiets aktion. To af dem har veterinære uddannelser og bistod med certifikater og id-mærkninger af hundene.

Gruppen bag det illegale foretagende har været blandt Europas største sælgere af chihuahuaer og pomeranianere. Hundene blev markedsført på sociale medier.

Politiet anslår, at virksomheden har eksisteret i ti år, og at den har indbragt omkring to millioner euro (over 15 millioner kroner).

De reddede hunde er overgivet til dyreværnsorganisationer. En domstol skal afgøre, hvad der skal ske med hundene.

/ritzau/Reuters