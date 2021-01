Spansk politi sender folk hjem fra sneboldkamp under snestorm

En spansk kvinde måtte lørdag føde i en ambulance, fordi sne hindrede den i at nå frem til et hospital.

Snestormen Filomena har bragt det kraftigste snefald i årtier til den centrale del af Spanien. Det skaber trafikkaos, men også leg i sneen på pladser og gader.

Søndag vil den spanske regering sende konvojer med coronavacciner og madforsyninger til de områder i landet, som er blevet afskåret af snestormen.

I området nær hovedstaden, Madrid, har redningsmandskab reddet omkring 1500 personer, som har været strandet i deres biler under snestormen.

Og politiet måtte stoppe en stor sneboldkamp, fordi myndigheder har bedt borgerne om at blive hjemme. Både for at undgå ulykker og coronasmitte.

Meteorologer advarer om farlige forhold de kommende dage. Temperaturen ventes at falde ned til ti minusgrader næste uge. Der er samtidig risiko for, at sneen bliver til is, og at medtagede træer vil vælte.

Omkring 20.000 kilometer vej på tværs af det centrale Spanien er påvirket af snestormen.

En 36-årig kvinde måtte føde i en ambulance i Madrid lørdag, fordi det var umuligt for ambulancen at nå frem til hospitalet.

To hjemløse i Madrid og Calatayud nordøst for Madrid er frosset ihjel. I alt er fire personer døde under snestormen

Statens meteorologiske institut oplyser, at der faldt op mod 20-30 centimeter sne i Madrid lørdag. Det er det kraftigste snefald i området siden 1971.

