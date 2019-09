Spansk premierminister uden støtte udskriver nyvalg

Det er ikke lykkedes den fungerende premierminister, Pedro Sanchez, at få støtte til at danne regering.

Spaniens fungerende premierminister, Pedro Sanchez, udskriver nyvalg til afholdelse 10. november.

Det sker efter et mislykket forsøg på at danne regering, skriver Reuters.

Pedro Sanchez forsøgte tidligere på måneden at række ud til partiet Podemos med en række nye politiske tiltag i forsøget på at få støtte til en regering.

Sanchez, der kommer fra socialistpartiet PSOE, har tidligere afvist at indgå i en koalitionsregering med det venstreorienterede parti.

Indtil tirsdag havde han dog bevaret håbet om at sikre sig partiets støtte i det spanske parlament.

- Det har vist sig at være umuligt at leve op til det mandat, som det spanske folk gav os 28. april. De har gjort det umuligt for os, siger Pedro Sanchez med henvisning til PSOE's oppositionspartier.

- Der er ikke et flertal i parlamentet, der kan garantere os dannelsen af en ny regering, hvilket tvinger os til et nyvalg 10. november, tilføjer han.

Sanchez' socialistparti vandt det spanske parlamentsvalg i april.

Det lykkedes dog ikke for partiet at sikre sig flertal, og Sanchez havde indtil 23. september til at blive godkendt som premierminister. Det har han altså nu opgivet, hvilket er årsagen til valget i november.

/ritzau/