Spanske læger er igen de første i verden til at udføre en kompliceret organtransplantation. Denne gang med tarme fra et spædbarn til et andet

Et 13-måneder gammelt spædbarn blev for nogle måneder siden verdens første modtager af tarme fra en patient, også et spædbarn, der var død af et hjertestop. Det oplyser hospitalet La Paz i Madrid, hvor læger udførte den banebrydende operation.

“Den lille er allerede blevet udskrevet, og hendes tilstand er perfekt. Hun er sammen med sine forældre derhjemme,” skriver hospitalet i en meddelelse om transplantationen.