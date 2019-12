Spansk telegigant fravælger Huawei til 5G

Telefonica udfaser kinesiske Huawei ved indgangen til næste generations mobilnetværk.

Det store spanske telefonselskab Telefonica vil drastisk reducere mængden af udstyr fra den kinesiske telegigant Huawei til at bygge et 5G-netværk.

Det oplyser selskabet. Det sker på et tidspunkt, hvor der i en række vestlige lande er mistanke om, at Huawei kan benyttes af Kina til spionage.

Udstyr fra Huawei skal bruges i den første fase, når 5G-netværket skal rulles ud i Spanien og Tyskland - selskabets to nøglemarkeder, hedder det.

Men under den "massive opstilling" af 5G, der forventes i 2022, "vil Telefonica gradvist mindske Huaweis tilstedeværelse" i de centrale dele af det nye netværk, skriver selskabet.

Det forventes at indkøb af udstyr til 5G fra Huawei vil stoppe i 2024.

I dag er langt de fleste mobilbrugere på et 4G-netværk. Med næste generation - 5G - vil der kunne føres langt mere data gennem netværket.

Huawei var på vej til at skulle etablere et 5G-netværk for TDC i Danmark. TDC sadlede om tidligere i år. Det skete på et tidspunkt, hvor Huaweis rolle var blevet en politisk kastebold mellem Kina og USA.

Det bliver nu i stedet den svenske televirksomhed Ericsson, som skal stå for TDC's 5G-netværk.

Amerikanske efterretningschefer siger, at man ikke kan stole på Huawei, og at det kan true landes nationale sikkerhed. Det har en række teleselskaber i vesten lyttet til og besluttet at vælge Huawei fra til at bygge næste generations telenetværk.

Både Huawei og den kinesiske stat afviser alle anklager. De henviser til, at Huawei er et privat selskab.

/ritzau/AFP