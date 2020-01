Spansk valgkommission beordrer catalansk præsident fjernet

Valgkommission sløjfer Quim Torras mandat, før højesteret har færdigbehandlet sag om udelukkelse fra embedet.

Spaniens valgkommission har fredag besluttet, at Cataloniens regionale præsident, Quim Torra, skal nægtes at have politiske hverv.

Valgkommissionen har tilbagetrukket hans mandat og beordret ham fjernet fra posten.

I forvejen har en domstol i Barcelona forbudt Torra at bestride offentlige poster i 18 måneder.

Han sidder dog stadig på posten som regionspræsident, fordi afgørelsen er appelleret til Spaniens højesteret, der endnu ikke har behandlet sagen.

En uge før jul kendte domstolen i Barcelona Quim Torra skyldig i ulydighed.

Han er dømt for at have afvist at fjerne separatistiske symboler fra offentlige bygninger i forbindelse med det spanske valg i april.

Striden handler blandt andet om et gult bånd, der var sat op ved den regionale regeringsbygning i Barcelona.

Det gule bånd symboliserer solidaritet med de fængslede catalanske separatistledere.

Valgkommissionen beordrede det fjernet, fordi det kun repræsenterer synspunkterne hos en del af befolkningen.

Valgkommissionens medlemmer tæller blandt andet højesteretsdommere.

Torra har meddelt, at han vil kommentere afgørelsen fra valgkommissionen senere fredag aften.

Beslutningen om at fjerne Quim Torra kan få konsekvenser for godkendelsen af den spanske regering i Madrid.

Det catalanske parti ERC meddelte torsdag aften, at det ville undlade at stemme imod premierminister Pedro Sanchez' forsøg på at danne en regering.

Han har brug for ERC's 13 mandater, når der er tillidsafstemning i parlamentet søndag og formentlig igen tirsdag.

Partiet kan nu tænkes at genoverveje sin støtte til Sanchez.

