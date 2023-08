Spanske brandfolk gør fremskridt i brandslukning på Tenerife

Spanske brandfolk har fredag gjort fremskridt i kampen mod en omfattende naturbrand, der er ude af kontrol på øen Tenerife.

Branden har indtil videre tvunget 4500 til at lade sig evakuere fra ferieøen.

Myndighederne kalder branden den mest "komplekse" brand, der har ramt De Kanariske Øer i 40 år. Den brød ud tirsdag i et bjergrigt område i det nordøstlige Tenerife.

Brandslukningsarbejdet i løbet af fredag "skred godt frem, selv om branden stadig er ude af kontrol", siger Fernando Clavijo, der er præsident for De Kanariske Øer, til journalister sent fredag.

Branden har indtil videre ødelagt 5000 hektar land og har en omkreds på 50 kilometer, oplyser præsidenten.

Til sammenligning er den danske ø Fanøs areal på 5600 hektar.

Montserrat Roman, der er leder for civilbeskyttelsen for De Kanariske Øer, siger, at mere end 225 brandfolk vil fortsætte med deres arbejde natten igennem.

Lørdag vil 18 luftbårne enheder blive indsat i arbejder, der sandsynligvis bliver kompliceret på grund af høje temperaturer og "stærke vindstød i området, hvor branden er".

Naturbranden har skabt en røgsøjle, der er næsten fire kilometer høj, og som kan ses på satellitbilleder.

- Dette er nok den mest komplekse brand, vi har haft på De Kanariske Øer i i hvert fald de seneste 40 år, siger præsidenten for øgruppen.

Det skyldes områdets topografi, de høje temperaturer og vind, der ofte skifter retning.

Branden brød ud, efter at øgruppen var ramt af en hedebølge, der udtørrede mange områder.

I takt med globale temperaturstigninger på grund af klimaforandringer advarer forskere om, at hedebølger vil blive hyppigere og mere intense.

I 2022, der var et særligt slemt år for naturbrande i Europa, var Spanien det land, der var hårdest ramt med næsten 500 brande, der ødelagde mere end 300.000 hektar.

Det viser data fra Europas informationsmyndighed for skovbrande, Effis.

Tal fra Effis viser, at 76.000 hektar indtil videre er blevet ødelagt af i alt 340 brande i Spanien.

/ritzau/AFP