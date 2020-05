Spanske caféer åbner mens coronadødstal fortsætter fald

123 coronasmittede personer er bekræftet døde det seneste døgn i Spanien. Det er det laveste antal i syv uger.

Spanien har mandag taget hul på en gradvis åbning af samfundet, hvor blandt andet en række caféer igen har fået lov til at servere for folk.

Det sker, samtidig med at landets sundhedsministerium mandag melder om det laveste antal coronarelaterede dødsfald i syv uger.

123 smittede personer er således bekræftet døde det seneste døgn.

Antallet er væsentligt lavere, end da udbruddet af coronavirus toppede i Spanien i begyndelsen af april. Dengang blev der registreret næsten 1000 coronarelaterede dødsfald om dagen.

Godt en måned senere er Spanien så småt på vej tilbage til hverdagen.

- Jeg er virkelig glad. Jeg vil virkelig gerne arbejde. Vi har været lukket ned i to måneder nu, siger tjeneren Marta Contreras fra Sevilla.

I Sevilla har tjenere iført ansigtsmasker langet kaffe og velkendte bocadillo-sandwiches over disken siden mandag morgen.

Ikke alle steder i Spanien går det dog helt så godt.

I hovedstaden Madrid og den catalanske storby Barcelona er caféer stadig lukkede, og genåbningen lader vente på sig af frygt for smittespredning.

Det samme gør sig gældende i byer som Valencia, Malaga og Granada.

I alt er 26.744 coronasmittede personer døde under virusudbruddet i Spanien. Det svarer til cirka 57 dødsfald per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har Danmark 9,1 dødsfald per 100.000 indbyggere.

