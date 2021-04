To spanske journalister frygtes dræbt i Burkina Faso

Spanske journalister blev bortført, da de optog en dokumentarfilm i det vestafrikanske land.

To lig, der er blevet fundet i Burkina Faso, er efter alt at dømme to spanske journalister, som blev bortført, da de optog en dokumentarfilm i det vestafrikanske land.

Det oplyser den spanske udenrigsminister, som tilføjer, at informationerne ikke er endeligt bekræftede.

Udenrigsminister Arancha Gonzalez Laya siger på et pressemøde, at de spanske myndigheder har været i tæt kontakt med myndighederne i Burkina Faso, som har fortalt om fundet af de dræbte via Spaniens ambassade i Mali.

/ritzau/Reuters