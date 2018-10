SPD: Noget må ændre sig i Tysklands regering

Tysklands socialdemokrater vil udarbejde en ny køreplan for regeringssamarbejdet med Merkels CDU.

Den vælgerlussing, de tyske socialdemokrater i SPD har fået ved søndagens delstatsvalg i Hessen, kan også ramme regeringssamarbejdet i Berlin.

Både SPD og forbundskansler Angela Merkels kristendemokratiske CDU er gået tilbage med omkring 10 procentpoint, viser valgstedsmålinger.

Og det er et vink med en vognstang til regeringspartierne i Berlin om, at noget må ændre sig, siger SPD's generalsekretær, Lars Klingbeil.

- Der må nu komme en afklaringsproces mellem alle tre partier, siger han.

- I Berlin er der tydeligvis noget, der skal ændre sig.

Klingbeil tilføjer, at han har forståelse for, at der i stigende grad tales internt i partiet om at forlade Merkels regeringskoalition. Men det vil ikke være hensigtsmæssigt, mener han.

Forbundsregeringen består af SPD, CDU og sidstnævntes søsterparti, CSU.

Samtidig siger SPD-partileder Andrea Nahles ifølge Reuters, at partiet nu planlægger en ny køreplan for forbundsregeringen.

Denne køreplan skal bruges til at måle koalitionens fremgang, når den er halvvejs gennem sin embedsperiode.

Det skal ske "når vi er i stand til tydeligt at se, om denne regering er på det rette sted for os", siger Nahles søndag aften.

Hun vil drøfte valgnederlaget og de eventuelle konsekvenser med partiets generalsekretær mandag, tilføjer hun.

