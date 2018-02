SPD på tur i Tysland for at sikre ja til at gå i regering

Partispidser vil have SPD's medlemmer til at stemme for en ny koalition med Merkel. Men partiet er splittet.

Lederne i det tyske socialdemokratiske parti, SPD, har lørdag indledt en valgturné i et forsøg på at få partiets græsrødder til at stemme ja til, at SPD skal indgå i en storkoalition med forbundskansler Angela Merkel og hendes konservative parti, CDU.

Det første af syv stop var Hamburg i det nordlige Tyskland. Her talte Andrea Nahles, som af SPD-ledelsen er nomineret som ny partileder efter Martin Schulz, og den fungerende partiformand, Olaf Scholz.

Scholz er et velkendt ansigt i Hamburg, hvor han er tidligere borgmester.

Andrea Nahles siger, at hun er overbevist om, at græsrødderne vil kunne se de stærke argumenter for en storkoalition.

Men SPD er et dybt splittet parti i dét spørgsmål.

Nahles og Scholz formåede da heller ikke at overbevise samtlige de 650 SPD-medlemmer, der var mødt frem ved lørdagens arrangement i Hamburg.

Blandt skeptikerne er lederen af SPD's ungdomsafdeling Jusos, Kevin Kühnert. Han er også taget på en hurtig valgturné - men det er for at overbevise SPD-medlemmerne om, at de skal stemme nej.

Sker det, vil der enten komme en mindretalsregering eller et nyt valg.

Hvis vælgerne skal til stemmeurnerne igen, frygter begge de store partier, at det vil styrke det EU- og indvandringskritiske højrefløjsparti Alternative für Deutschland (AfD).

SPD's generalsekretær, Lars Klingbeil, siger lørdag, at han er "overbevist om, at der i sidste ende vil være flertal i SPD for, at vi kan danne regering".

Urafstemningen blandt SPD's knap 464.000 medlemmer indledes på tirsdag og fortsætter til 2. marts. Resultatet ventes offentliggjort to dage senere.

