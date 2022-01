Spejlet på rumteleskop folder sig ud og eventyret kan starte

James Webb-rumteleskopet har afsluttet den næsten to uger lange proces efter opsendelsen 1. juledag.

Det oplyser Nasa, den amerikanske rumadministration.

Det skete, da den sidste vinge lørdag foldede sig ud i det store spejl på observatoriet. Eventyret kan starte, selv om der går endnu nogle måneder, før teleskopet finder sit kredsløb, instrumenterne om bord er kalibreret, og satellitten er afkølet.

Teleskopet skal gøre det muligt at studere enhver fase i Rummets historie og opfange signaler og lys så tæt på Big Bang som nogensinde før.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det rammer mig følelsesmæssigt, sikke en fantastisk milepæl, sagde Thomas Zurbuchen, der er en ledende rumingeniør hos Nasa, mens han fulgte det direkte videofeed fra Rummet.

Webb-teleskopet blev opsendt 25. december med en Ariane 5-raket fra den europæiske rumbase i Fransk Guyana. Observatoriet skal i kredsløb 1,5 millioner kilometer fra Jorden.

Fordi teleskopet har været for stort til at kunne passe ind i en rakets næse, så var man nødt til at pakke og folde det for at få plads.

Derfor er der fulgt en kompliceret proces efter opsendelsen, hvor elementer et efter et har skullet folde sig ud under de første to uger. Faktisk har der aldrig været forsøgt noget lignende før, og meget har kunnet gå galt. Men det er ikke sket.

- Vi har stadig et arbejde at skulle gøre, lyder det fra Nasa.

- Når den sidste låseklemme er på plads, så vil James Webb være fuldt udfoldet i Rummet, lyder det.

Det er det kraftigste teleskop, der nogensinde er bygget. Det skal afløse Hubble-teleskopet, der blev opsendt i 1990 og var i drift indtil sidste år.

Tidligere på ugen blev et solskjold foldet ud på satellitten. Det fungerer som en parasol, der sikrer, at teleskopets instrumenter holdes i skyggen, så de kan opdage infrarøde signaler fra de fjerneste egne af universet.

Teleskopet til 10 milliarder dollar er opkaldt efter den tidligere Nasa-topchef James E. Webb, som stod i spidsen for det amerikanske rumagentur fra 1961-1968, hvor man arbejdede med Apollo-missionerne til månen.

Danske DTU Space har i samarbejde med den danske virksomhed Xperion Ace leveret ophænget til et af instrumenterne på teleskopet.

/ritzau/AFP