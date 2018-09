Spiegel: Merkel nedtoner følger af no-deal ved Brexit

En aftale med briterne er stadig mulig, men Frankrig vil forberede sig på, at det kan ende uden en aftale.

Forbundskansler Angela Merkels regering vurderer, at det kun vil have "relativt små følger" for det tyske arbejdsmarked, hvis der ikke kommer en aftale om den britiske exit fra EU.

Det skriver nyhedsmagasinet Der Spiegel.

Nyhedsmagasinet henviser til, at forbundsregeringen i et svar til det venstreorienterede parti Die Linke siger, at omkring 41.000 briter ifølge tal fra december 2017 er ansat i Tyskland.

Og dette antal er uden betydning for arbejdsmarkedet som helhed, hedder det.

Tyskland afviser ifølge Der Spiegel premierminister Theresa Mays idé om at fastholde fri bevægelighed for varer mellem EU og Storbritannien efter brexit, hvor den frie bevægelighed for mennesker hører op.

EU's stats- og regeringschefer afviste på deres møde i Salzburg i Østrig fredag Theresa Mays plan for britisk udtræden af EU.

May beskylder EU for at skabe "et dødvande" i skilsmisseforhandlingerne ved helt at afvise hendes udspil til en aftale.

Der er nu tiltagende frygt for, at briternes udtræden af EU bliver kaotisk.

Pundet er faldet 1,5 procent i værdi og britiske aviser siger, at premierministeren er blevet "ydmyget" af EU.

Frankrigs regering siger i en erklæring lørdag, at en god aftale om EU stadig er mulig.

Men Frankrig må forberede sig på en situation, hvor EU og Storbritannien ikke når til enighed, hedder det.

- Lad os forestille og, at vi ikke når frem til en aftale. Vi må forberede os på en sådan situation, siger Nathalie Loiseau, der er Frankrigs minister for europæiske anliggender.

Ifølge EU lægger Mays såkaldte Chequers-plan for brexit op til, at briterne kan deltage i dele af det indre marked, men uden at man vil underlægge sig europæiske regler og aftaler.

Tysklands viceudenrigsminister, Michael Roth, skriver lørdag på Twitter, at de tilbageværende 27 EU-lande mødes ofte og forsøger at udfærdige rimelige løsninger.

Roth siger, at dette også har været tydeligt i alle forhandlinger.

/ritzau/Reuters