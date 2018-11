Spillet om Sverigedemokraterne har sprængt den borgerlige alliance

Spørgsmålet om de forkætrede Sverigedemokrater fik borgerlige partier til at fælde den borgerlige statsministerkandidat ved afstemning i Rigsdagen. Et nyvalg nærmer sig, og vælgernes ønske om at lukke Sverigedemokraterne ind i varmen presser de øvrige partier

Siden 2004 har Sveriges borgerlige partier stået sammen i tykt og tyndt, men den alliance synes nu under opløsning. Centerpartiet og Liberalerne valgte ved gårsdagens afstemning i Rigsdagen at stemme imod det største borgerlige parti, Moderaternes, regeringsforslag. Og dermed faldt forslaget med 154 stemmer for og 195 stemmer imod. Det er første gang, at partier i den borgerlige alliance aktivt spænder ben for en borgerlig regering. Venstrefløjen stemte som ventet imod, mens Sverigedemokraterne (SD) stemte for.

”Jeg skammer mig ikke over, at den borgerlige alliance og SD er enige i nogle spørgsmål og uenige i andre (…) Det er parlamentarisme,” sagde Moderaternes partileder, Ulf Kristersson, ifølge Aftonbladet efter at have tabt afstemningen.

Rigsdagen stemte om, hvorvidt der var opbakning til en regering bestående af Moderaterne og Kristendemokraterne, som Ulf Kristersson skulle være statsminister i. Men det sagde de øvrige borgerlige partier, Centerpartiet og Liberalerne, nej til, fordi regeringsforslaget var afhængigt af, hvordan Sverigedemokraterne stemte. Dermed ser et nyvalg efterhånden ud til at være den eneste mulige udgang af spillet om magten, der har stået på siden valget den 9. september.

Forklaringen på det kaotiske forløb er, at flere af partierne for alt i verden vil undgå at give det indvandringskritiske Sverigedemokraterne indflydelse. Samtidig har Ulf Kristersson og Socialdemokraternes Stefan Löfven begge gjort krav på statsministerposten, og de to kamphaner har fungeret som en effektiv stopklods i ethvert forsøg på at finde en aftale på tværs af blokkene.