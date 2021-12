Spilmageren bag Nintendo-spillekonsollen er død - 78 år

Masayuki Uemura, der var hovedarkitekten bag spillekonsollen Nintendo, er død. Han blev 78 år.

Det oplyser Ritsumeikan Universitet i Japan, hvor han underviste, i en pressemeddelelse.

Uemura afgik ved døden mandag. Det fremgår ikke, hvad der var årsag til hans død.

Spilmageren blev født i Tokyo i 1943 og begyndte at arbejde hos Nintendo, da han var i slutningen af 20'erne.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 1981 satte den daværende præsident i firmaet, Hiroshi Yamauchi, Uemura på opgaven med at udvikle en spillekonsol, man kunne have i hjemmet, og hvor det var muligt at spille eksempelvis "Donkey Kong", der var et stort hit i USA på det tidspunkt.

Indtil da havde det dog kun været muligt at spille spillet i arkader.

Det første spilsystem ramte det japanske marked i 1983, og to år senere blev det rullet ud i USA og blev en global sensation med flere end 60 millioner spillekonsoller solgt verden over.

Uemura var på den måde med til at sætte Nintendo, der før primært havde lavet traditionelle japanske kortspil, andre kortspil og legetøj, på verdenskortet.

Den nu afdøde spiludvikler begyndte at undervise på Ritsumeikan Universitet i 2004, da han var gået på pension hos Nintendo.

/ritzau/AP