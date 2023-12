Spionageanklaget svensker risikerer dødsstraf i Iran

Iranske myndigheder anklager søndag den svenske EU-diplomat Johan Floderus for at have spioneret for Israel.

Det skriver det iranske nyhedsbureau Mizan.

- Johan Floderus er anklaget for omfattende virksomhed imod landets sikkerhed, omfattende efterretningsaktiviteter med det zionistiske regime og verdensomspændende korruption, står der.

"Verdensomspændende korruption" er en af de mest alvorlige anklager i Iran. Den maksimale straf er dødsstraf.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, har tidligere søndag opfordret til, at Floderus løslades omgående.

Han siger, at der "absolut intet grundlag" er for fortsat at holde Floderus fængslet.

Den 33-årige Floderus blev anholdt under en ferierejse i Iran 17. april 2022 på mistanke om spionage. Ifølge hans familie besøgte han Iran med svenske venner.

Han sidder fængslet i Evin-fængslet i Teheran.

- Den anklagede har været aktiv mod den Islamiske Republik Iran inden for området informationsindsamling til gavn for det zionistiske regime i form af undergravende projekter, citerer Mizan anklagerne for at udtale.

Det kom lørdag frem, at retssagen mod Floderus var gået i gang.

I den forbindelse sagde den svenske udenrigsminister, Tobias Billström, at Sverige har bedt "om tilladelse til at være til stede, når retssagen genoptages".

- Der findes ingen som helst grund til at holde Johan Floderus frihedsberøvet og endnu mindre til at stille ham for en domstol. Det har både Sverige og EU meddelt med stor tydelighed til repræsentanter for Iran, tilføjer Billström.

Retssagen kommer, på et tidspunkt hvor forholdet mellem Iran og Sverige er anspændt.

Den iranske regering kræver, at en tidligere iransk embedsmand, som er blevet idømt livstid i Sverige for at have udført massehenrettelser af politiske fanger i Iran, løslades.

Der har været flere sager med tilfangetagne udlændinge i Iran, som har ført til spændinger og udvekslinger med vestlige lande.

Tidligere i år kom danske Thomas Kjems tilbage til Danmark efter at have været tilbageholdt i syv måneder i Iran. Han blev anholdt, fordi regeringen mente, at han havde deltaget i en demonstration for kvinders rettigheder. Det afviser han at have gjort.

/ritzau/AFP