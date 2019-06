Spionanklaget amerikaner i Rusland appellerer til Trump

Familien til den 48-årige marinesoldat har sagt, at han var i Rusland for at deltage i en vens bryllup.

En amerikaner, der er mistænkt for spionage og fængslet i Rusland, udsendte torsdag en appel til præsident Donald Trump, britiske og irske ledere om at hjælpe ham.

Paul Whelan, der både har amerikansk, britisk, canadisk og irsk pas, blev anholdt i Rusland på et hotel den 28. december og sigtet for spionage. Han var i besiddelse af et USB-stik med klassificerede oplysninger.

Amerikanerens advokat siger, at Whelan havde taget imod USB-stikket i den tro, at det indeholdt almindelige billeder.

Whelan siger, at hans sag er en "absurd politisk kidnapning".

En domstol i Moskva afviste torsdag Whelans forsøg på at få sagen mod ham opgivet. Amerikaneren risikerer fængsel i op til 10 eller 20 år.

Den russiske efterretningstjeneste anholdt Whelan, efter en uidentificeret person gav ham et USB-stik med klassificeret information. Whelans advokat har sagt, at hans klient var af den tro, at det var almindelige feriefotos.

Familien afviser, at han var i Rusland for at spionere.

Sagen har betydet, at forholdet mellem USA og Rusland er blevet yderligere skærpet.

/ritzau/Reuters