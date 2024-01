Spionchef: Hackerangreb i Ukraine ødelagde kernen i teleselskab

Ukraines spionchef har torsdag offentliggjort detaljer om et stort opsigtsvækkende russisk hackerangreb på Ukraines telecomgigant Kyivstar.

Ukraines største operatør af mobilnetværk, Kyivstar, oplevede for tre uger siden store problemer efter et hackerangreb. Selskabets it-infrastruktur blev "delvist ødelagt", og derfor valgte selskabet at lukke for netværket for "at begrænse fjendens adgang".

Ny siger spionchefen Illia Vitjuk, som leder den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU, at hackerne har været inde i selskabets system i mange måneder.

- Fra maj 2023 - eller endnu tidligere, siger spionchefen til Reuters.

Han understreger, at cyberangrebet er en "stor advarsel" til Ukraine og Vesten, da hackerne var i stand til at angribe et selskab, som havde investeret meget i sikkerhed.

- Hackernes angreb var et af de mest dramatiske efter Ruslands invasion af Ukraine, og de havde i månedsvis adgang til systemerne i det ukrainske telefonselskab, siger Illia Vitjuk.

Omkring 24 millioner brugere mistede adgangen til deres mobiltjenester i flere dage fra 12. december.

Vitjuk siger til Reuters, at hackerangrebet forårsagede "katastrofale" ødelæggelser, og som både havde til formål at ramme ukrainerne psykologisk og indhente så mange efterretninger som muligt til ruserne.

- Dette angreb er en kraftig advarsel - og ikke kun til Ukraine, men til hele den vestlige verden. Det er en påmindelse om, at ingen er usårlig, siger Vitjuk.

- Angrebet ødelagde næsten alting - deriblandt tusindvis af virtuelle servere og computere, siger han og tilføjer, at det formentligt var det første eksempel på et destruktivt hackerangreb, som "fuldstændigt ødelagde kernen i telecomselskabet".

- Lige nu kan vi fastslå med sikkerhed, at de var inde i systemet fra i hvert fald maj 2023, siger efterretningschefen og tilføjer, at hackerne formentligt allerede havde skaffet sig fuld adgang siden november i 2022.

SBU vurderer, at hackerne var i stand til at stjæle personoplysninger, finde frem til telefoners lokationer og opsnappe sms-beskeder. Måske kunne de også skaffe sig oplysninger fra det sociale medie Telegram.

Kyivstar er det største af Ukraines tre vigtigste telecomselskaber.

/ritzau/Reuters