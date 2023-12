Spionsigtet gæsteforsker i Tromsø indrømmer at være russer

En gæsteforsker ved universitetet i Tromsø i Norge, som er sigtet for spionage, indrømmer nu, at han er fra Rusland.

Det skriver netavisen VG.

Den mistænkte er i Norge på et brasiliansk pas, hvoraf det fremgår, at han hedder José Assis Giammaria.

Men manden indrømmer nu, at han reelt hedder Mikhail Valerijevitsj Mikusjin og er fra Rusland.

- Han erkender sit navn. Men det havde vi relativt gode beviser for uanset hvad, siger politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i den norske efterretningstjeneste PST til VG.

Efter at den spionmistænkte har erkendt sit rigtige navn, har han fået konsulær bistand fra den russiske ambassade i Norge, siger PST.

Den russiske ambassade afviser over for VG at bekræfte den oplysning.

Russeren blev anholdt i Tromsø i oktober sidste år, efter at PST havde fået mistanke om, at han reelt var en spion, der var sendt på en opgave af en efterretningstjeneste i Rusland.

Han har siddet varetægtsfængslet siden da.

Manden kom til Norge i anledning af en forskningsopgave på universitetet i Tromsø i efteråret 2021. Her har han blandt andet forsket i den nordlige region og hybride trusler, har nyhedsbureauet NTB tidligere skrevet.

PST tror, at han kan have fået oplysninger, der kan misbruges af Rusland.

De mener, at han er en såkaldt sovende spion. Altså en person, som har opbygget en identitet som almindelig borger, men under falsk identitet og som udgangspunkt på mission for en udenlandsk efterretningstjeneste.

Lederen for det projekt, som han var knyttet til på Tromsø universitet, Gunhild Hoogensen, fortalte i sidste måned til det norske medie NRK, at det var manden selv, der tog kontakt til universitetet for at arbejde der.

